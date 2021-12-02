Должны защитить людей, - Порошенко призвал заложить в бюджет-22 деньги на субсидии, индексацию пенсий, повышение зарплат медикам, учителям и военным

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности" .



"И тут Остапа унесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей". Так бы классик сказал о вчерашнем дне. Если пользоваться народной мудростью, то как ступил, так и лгал. Послания обещал, будто у него первый день президентства, а уже завершается третий год и нужно держать отчет. В бюджете нет и следа того, что он говорил вчера. Ни расходов на экономические паспорта украинцев, ни 30 млрд. на "большую термомодернизацию", - констатирует Порошенко.



"Такое впечатление, что мы живем в разных странах. Народ живет в условиях низкой вакцинации, рекордной смертности, в условиях недофинансирования Государственного оборонного заказа, неиндексации пенсий, неиндексации зарплат. А власть живет в призрачном мареве иллюзий", - отмечает лидер "Европейской Солидарности" .



Порошенко подчеркнул, что международные финансовые учреждения уже пересмотрели прогноз ВВП Украины в сторону снижения.



"На экваторе никто не надеется на чудо. Но выдвигаем только самые главные требования, чтобы защитить людей. Первое - субсидии. Нам нужно защитить местные общины, компенсировать и спасти местное самоуправление и дать субсидии людям по простой формуле", - говорит Порошенко.



"Нужно хотя бы выполнять закон о поэтапном увеличении зарплат учителей. Хотя бы компенсировать индексацию", – говорит Порошенко.



"Перелистайте проект, но при свечах не найдете, где же там увеличение жалованья медикам, где 300% работающим с ководными больными. И если правительство хочет выполнить обещание Зеленского - надо добавить еще 50 млрд", - замечает Петр Порошенко.



"23 млрд – и мы это требуем – надо добавить пенсионерам на индексацию", – отмечает лидер партии.



Он возмутился, что сторожем в супермаркете можно заработать больше, чем воином, защищающим страну. "Тем более что 14 октября обещали повышение. Три года не повышали. Именно сейчас пора выполнить обязательства. Требуем это сделать немедленно", - призвал Петр Порошенко.