"Должны восстановить уважение к Уставу ООН". Дания заверила, что и дальше будет рядом с Украиной

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен на саммите демократии, передает Укринформ .

"Мы и дальше будем стоять бок о бок с нашими балтийскими друзьями в поддержку Украины... Мы должны восстановить уважение к Уставу ООН и сделать так, чтобы у других соседей России не было страха", - сказал он.

По словам министра, пример Украины свидетельствует, что свободу нужно отстаивать.