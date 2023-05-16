"Должны восстановить уважение к Уставу ООН". Дания заверила, что и дальше будет рядом с Украиной
Дания и дальше будет поддерживать Украину в противодействии российскому агрессору
Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен на саммите демократии, передает Укринформ .
"Мы и дальше будем стоять бок о бок с нашими балтийскими друзьями в поддержку Украины... Мы должны восстановить уважение к Уставу ООН и сделать так, чтобы у других соседей России не было страха", - сказал он.
По словам министра, пример Украины свидетельствует, что свободу нужно отстаивать.
- Правительство Дании запустило новую программу поддержки Украины на 2023 год, в том числе выделят 1 млрд евро на восстановление стран.
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