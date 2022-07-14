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Должны строить страну на ключевых демократических принципах. Порошенко выступил в эстонском парламенте

14 июля, 2022 четверг
14:16
Мир

Порошенко призвал увеличить поставки оружия для ВСУ, ужесточить санкции против России и наказать Путина за терроризм

"Я сегодня в Эстонии, в Таллинне. Сейчас здесь очень напряженные дни. Завтра будет голосование по новому составу правительства, и мы должны быть твердо убеждены, что поддержка Украины со стороны Эстонии будет непоколебима", – сказал Порошенко журналистам.

"Эстония — постоянный и преданный союзник Украины. Есть не только общие острые вызовы безопасности, но и общее будущее в Объединенной Европе. Жестко осудили противоправные действия и бесчеловечные преступления путинского режима в Украине. "Ракетный терроризм", массовые убийства украинцев, этнические чистки на временно оккупированных территориях Украины – это все военные преступления, за которые Путин и его сторонники будут отвечать в Международном трибунале», – говорит Порошенко.

"Эстония искренне поддерживает нашу борьбу с российским агрессором и стоит в авангарде международной антипутинской коалиции. Если сосчитать в ВВП на душу населения, то Эстония больше всего помогает Украине", - констатирует пятый президент.

В ходе встречи обсудили потребности украинской армии. "Сегодня Украине нужно большее вооружение для проведения контрнаступления", – отмечает Петр Порошенко. "Захватчик должен быть наказан тактически и стратегически, чтобы у него больше не было желания нападать", – отметил глава комитета Марко Михкельсон.

Собеседники обсудили ужесточение санкций против России. Петр Порошенко отметил необходимость разблокировать украинские порты для экспорта продуктов сельского хозяйства. Он предложил арестовывать российские корабли, незаконно перевозящие украинское зерно и российскую нефть. Обсудили и вопросы энергетической безопасности Европы.

Петр Порошенко поблагодарил за принципиальную позицию Эстонии в вопросе предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в Европейском Союзе.

"Наша общая задача — как можно быстрее начать предвступительные переговоры. А единственной эффективной на сегодняшний день гарантией безопасности может быть только членство в НАТО, поэтому должны продолжать настойчиво продвигать евроатлантическую повестку дня Украины", – отметил Порошенко.

В ходе встреч и глава парламента Эстонии Юри Ратас, и председатель комитета Марко Михкельсон обратили внимание на необходимость внедрения реформ, в частности, относительно антикоррупционной политики и укрепления демократических свобод.

"Конечно, поднимали вопрос и о продолжении реформ в Украине, и о назначении Специализированного антикоррупционного прокурора, объявления конкурса на директора Национального антикоррупционного бюро. И о свободе слова в Украине, и о недопустимости отключения патриотических телевизионных каналов. Потому что один государственный канал – это Путин. Мы должны строить страну на ключевых демократических принципах", – подчеркнул Порошенко.

"Поддержка со стороны Эстонии в эти времена – и оружием, и политическое, и экономическое, и послевоенное восстановление – будет непоколебима", – резюмирует пятый президент.

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