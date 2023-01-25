Об этом он сказал в вечернем обращении за 25 января.

Зеленский также отметил, что передача Украине танков – это "факт, что свобода только крепнет" и что это историческое достижение лидеров государств.

"Я благодарю всех наших союзников за готовность передать нам современные и очень нужные танки.

Все это доказывает самый важный факт для мира сейчас – факт, что свобода только крепнет. И то, как все объединились, мы все работаем для усиления свободы, для защиты Украины и Европы – это историческое достижение лидеров, которые работают сейчас", - сказал глава государства.

По его словам, теперь все зависит от скорости тренировки наших военных и скорости снабжения танками Украины.

"Мы должны сформировать такой танковый кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется. Мы можем это сделать. Вместе – так же, как принимаем решение сегодня", - заявил Зеленский.

Напомним, во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.

Украина договорилась об обучении своих танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже скоро.

22 января стало известно, что Великобритания выступает за международное соглашение о предоставлении Украине немецких танков.

По состоянию на 22 января известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Варшава допускает создание коалиции со странами, которые готовы дать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков.

23 января в МИД Польши заявили, что пришлют Германии официальный запрос на разрешение передать Украине танки Leopard в ближайшие дни.

Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков Leopard, как только разрешение на это даст правительство.

Сегодня, 24 января, стало известно, что президент США Джо Байден готов отправить танки Abrams в Украину, чтобы стимулировать Германию передать "Леопарды".

По итогам последних переговоров Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard от 12 стран.

Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов.

Испания изменила свое решение о передаче Украине тяжелого вооружения для противодействия российской агрессии. В настоящее время Мадрид может отправить для ВСУ танки Leopard.

25 января президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 танк Abrams.

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