"Должны рассматривать как границу опасности, а в перспективе - как с врагом": Климкин заявил о необходимости закрыть границу с Беларусью

Об этом он сказал во время "Большого эфира Василия Зимы" на Еспрссо.TV.



Эксминистр ответил на вопрос, контактируют ли сейчас Украина и Беларусь.



"Контакты происходят, более того, мы покупаем многое. Лукашенко в каждом последующем интервью говорить что-то такое о нас, а мы все покупаем и покупаем. Вопрос – настолько это безопасно и надежно для нас. Путин нам отрезал уголь в один день, об этом все говорили. Лукашенко прямым текстом сказал, что отрежет, когда нужно электричество", – считает Климин.



Он прокомментировал информацию о возможном размещении войск РФ в Беларуси.



"Вообще мы должны рассматривать границу с Беларусью как границу опасности, а в перспективе, если Лукашенко полностью проглотит Путин, то тогда как границу с врагом. И нам нужно говорить с нашими партнерами, чтобы мы эту границу закрыли. Пока Макрон говорит, что вроде бы ему Путин говорил, что не будет размещать войска в Беларуси, но я этому не верю ни на один процент, вообще не верю", - подытожил дипломат.

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