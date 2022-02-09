"Должны рассматривать как границу опасности, а в перспективе - как с врагом": Климкин заявил о необходимости закрыть границу с Беларусью
Эксочельник министерства иностранных дел Павел Климкин считает, что Украина должна серьезно рассматривать угрозу со стороны белорусской границы
Об этом он сказал во время "Большого эфира Василия Зимы" на Еспрссо.TV.
Эксминистр ответил на вопрос, контактируют ли сейчас Украина и Беларусь.
"Контакты происходят, более того, мы покупаем многое. Лукашенко в каждом последующем интервью говорить что-то такое о нас, а мы все покупаем и покупаем. Вопрос – настолько это безопасно и надежно для нас. Путин нам отрезал уголь в один день, об этом все говорили. Лукашенко прямым текстом сказал, что отрежет, когда нужно электричество", – считает Климин.
Он прокомментировал информацию о возможном размещении войск РФ в Беларуси.
"Вообще мы должны рассматривать границу с Беларусью как границу опасности, а в перспективе, если Лукашенко полностью проглотит Путин, то тогда как границу с врагом. И нам нужно говорить с нашими партнерами, чтобы мы эту границу закрыли. Пока Макрон говорит, что вроде бы ему Путин говорил, что не будет размещать войска в Беларуси, но я этому не верю ни на один процент, вообще не верю", - подытожил дипломат.
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