"Должны пройти непростой период": Зеленский на встрече с крупнейшими бизнесменами Украины призвал их не выезжать из страны
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 февраля, провел встречу с владельцами и топ-менеджерами крупнейших компаний и бизнес-групп в Украине
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Для меня важно, что вы находитесь в Украине. Меня сейчас не интересуют какие-либо противоречия или недоразумения между нами в любых направлениях. Мы должны все вместе достойно пройти этот непростой период и защитить украинцев", - сказал Зеленский в обращении к бизнесменам.
Президент отметил, что в компаниях представителей, присутствовавших на встрече, работают около 2 млн украинцев. Он призвал бизнесменов оставаться в Украине вместе со своими коллективами.
"Мы защищаем наше государство и наших граждан, а также ваши предприятия. Поэтому вам придется защищать их вместе с нами - и предприятия, и людей, которые на них работают", - сказал Зеленский.
В пресс-службе отмечают, что в ответ бизнесмены отметили готовность взаимодействовать с властями для решения всех возникающих сегодня вопросов.
- Напомним, 14 февраля Владимир Зеленский обратился к олигархам, бизнесменам, госслужащим и депутатам всех уровней на фоне возможной новой агрессии России: "Вернитесь к своим людям, благодаря которым получили свои заводы и состояние".
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