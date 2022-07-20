Должны постоянно говорить, что украинский народ сильный: Магучих о серебре ЧМ по легкой атлетике
Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Ярослава Магучих посвятила медаль украинскому народу, противостоящему российской агрессии
Об этом сообщает Общественное: Спорт .
"Нашим спортсменам и вообще людям сейчас очень тяжело. Морально сложно соревноваться и сфокусироваться на прыжках, но мы должны делать это и показывать результаты. Мы должны постоянно говорить, что украинский народ сильный. Мы боремся за независимость и свободу. Мы с вами победим и будем идти до конца", - сказала Магучих.
Украинка завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту. Для сборной Украины эта награда стала второй на ЧМ в американском Юджине. 19 июля бронзу в прыжках в высоту нашей команде принес Андрей Проценко.
- 19 июля Андрей Проценко выиграл бронзу в прыжках в высоту и принес сборной Украины первую награду ЧМ по легкой атлетике.
- Ярослава Магучих 20 июля завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате мира.
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