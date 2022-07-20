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Должны постоянно говорить, что украинский народ сильный: Магучих о серебре ЧМ по легкой атлетике

20 июля, 2022 среда
10:24
Спорт

Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Ярослава Магучих посвятила медаль украинскому народу, противостоящему российской агрессии

Об этом сообщает Общественное: Спорт .

"Нашим спортсменам и вообще людям сейчас очень тяжело. Морально сложно соревноваться и сфокусироваться на прыжках, но мы должны делать это и показывать результаты. Мы должны постоянно говорить, что украинский народ сильный. Мы боремся за независимость и свободу. Мы с вами победим и будем идти до конца", - сказала Магучих.

Украинка завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту. Для сборной Украины эта награда стала второй на ЧМ в американском Юджине. 19 июля бронзу в прыжках в высоту нашей команде принес Андрей Проценко.

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чемпионат мира-2022
Ярослава Магучих
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