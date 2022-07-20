Об этом сообщает Общественное: Спорт .

"Нашим спортсменам и вообще людям сейчас очень тяжело. Морально сложно соревноваться и сфокусироваться на прыжках, но мы должны делать это и показывать результаты. Мы должны постоянно говорить, что украинский народ сильный. Мы боремся за независимость и свободу. Мы с вами победим и будем идти до конца", - сказала Магучих.

Украинка завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту. Для сборной Украины эта награда стала второй на ЧМ в американском Юджине. 19 июля бронзу в прыжках в высоту нашей команде принес Андрей Проценко.

19 июля Андрей Проценко выиграл бронзу в прыжках в высоту и принес сборной Украины первую награду ЧМ по легкой атлетике.

Ярослава Магучих 20 июля завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате мира.

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