"Должны почувствовать справедливый ответ на террор": Зеленский пообещал, что "спокойных ночей у оккупантов не будет"

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Сегодня Евросоюз объявил первые детали готовящегося против РФ нового, седьмого санкционного пакета и задача украинских дипломатов - сделать все для усиления этого пакета. После Винницы и других террористических ударов российской армии оккупанты должны почувствовать, что значит справедливый ответ на террор. В частности, почувствовать благодаря санкциям. Конечно, свою часть ответа обязательно обеспечат Вооруженные Силы Украины.Спокойных ночей у оккупантов не будет. Уже началось определение всех виновных, причастных к удару по Виннице. И на национальном уровне, и на международном уровне сделаем все, чтобы абсолютно все российские убийцы отвечали за совершенное", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что после российской атаки в Виннице за медицинской помощью обратились около 200 человек, четверо - в критическом состоянии, еще четверо остаются пропавшими без вести.

"Список погибших по состоянию на данный момент не изменился - 23 человека", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент прокомментировал российский удар по педагогическому и кораблестроительному институтам в Николаеве, добавив, что захватчики разрушили или повредили уже более 2 тыс. учебных заведений.

"Разрушены корпуса двух институтов - педагогического и кораблестроительного. Нет таких слов в нормальном человеческом языке, которые могут охарактеризовать, до какого состояния деградировало российское государство. Это же двойное преступление - уничтожать именно педагогические институты, чтобы и учебного заведения не было, и новых педагогов не могли бы научить, но пусть террористы не надеются, что им это что-то даст, мы обязательно восстановим все, что они разрушили. сохраним нашу человечность и нашу цивилизованность. А вот российское общество с таким количеством убийц и палачей останется искалеченным на поколение, причем по собственной же вине", - сказал Зеленский.

Также президент поблагодарил США за помощь Украине.

"США готовят оборонный бюджет на новый финансовый год - с дополнительной помощью для Украины. В частности, речь идет и о расширении возможностей нашей военной авиации. Эта и другая американская помощь для нашего государства значительно усилит наш оборонный потенциал. Это важно. Хочу еще раз выразить благодарность американскому народу, президенту Байдену, Конгрессу США за всю ту поддержку, которую мы получаем.Кстати, только за последние две недели в украинский бюджет было перечислено $3 млрд от США и это дает нам возможность обеспечивать сегодня текущие социальные потребности украинцев. Америка действительно является лидером в глобальной защите свободы", - сказал Зеленский.

Украинцев Зеленский призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги и заботиться о своей безопасности.

"Оккупанты осознают, что мы постепенно становимся сильнее и цель их террора очень проста - давить на нас с вами, давить на наше общество, запугивать людей, наносить максимальный вред украинским городам, пока российские террористы еще способны это делать. Поэтому я очень прошу вас в очередной раз: пожалуйста, не игнорируйте сейчас сигналов воздушной тревоги Соответствующие правила поведения нужно соблюдать всегда, особенно на объектах, имеющих общественное значение. Конечно, мы придем к тому дню, когда российский террор станет невозможным. Но для этого еще нужно время. Еще предстоит бороться. И мы будем бороться", - подытожил Зеленский.

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