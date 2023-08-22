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"Должны почтить героизм защитников": Шмигаль назвал 5 ключевых элементов новой ветеранской политики

22 августа, 2023 вторник
13:25
Война с Россией

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что страна формирует политику ветеранов, несмотря на то, что война продолжается. Для реализации новой ветеранской политики существует пять ключевых элементов

Об этом он заявил на Международном ветеранском форуме "Украина. Защитники. Будущее".

По словам премьера, в рамках концепции восстановления Украины необходимо достойно почтить героизм всех, кто встал на защиту собственного государства. Поэтому уже сейчас, не дожидаясь завершения войны, государство формирует новую ветеранскую политику.

"Ветеранская политика - это не просто выплаты помощи. Цель новой ветеранской политики - это адаптация, реабилитация, создание широкого пространства возможностей для самореализации, а также чествование подвигу наших защитников и защитниц", - заявил премьер.

Шмигаль подчеркнул, что новая ветеранская политика состоит из пяти ключевых элементов:

  • Первый – создание инфраструктуры, благодаря которой ветераны получат качественные и действенные услуги, в частности, развитие инфраструктуры "первой встречи";
  • Второй – экономическая активность. Уже открыто шесть Центров ветеранского развития при ведущих вузах страны. Государство также будет стимулировать создание и развитие ветеранского бизнеса;
  • Третий – успешная реабилитация. Создание сети современных реабилитационных центров по всей Украине, которые будут оказывать комплексную помощь;
  • Четвертый – доступное жилье. Теперь льготный кредит под 7% по ипотечной программе является Обитель доступен для ветеранов войны и членов их семей. Ветераны также являются приоритетными участниками программы есть Восстановление;
  • Пятый – чествование подвига военных. Увековечение памяти погибших воинов является сквозной государственной политикой. Герои рядом с нами, и каждый должен их знать и уважать.

Глава правительства подчеркнул, что сейчас украинцы переживают трудные времена, но Украина выстоит.

!Это наша национально-освободительная война, нас всех. Российскому оккупанту противостоит целый народ, вся украинская нация. Украина должна быть свободной, независимой, суверенной под мирным небом навсегда", - добавил он.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские чиновники, не понимающие смысл введения политики героев, должны быть заменены, а затягивающие время нормативные регуляции должны быть упрощены.
Украина
военные силы Украины
Денис Шмыгаль
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