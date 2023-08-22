"Должны почтить героизм защитников": Шмигаль назвал 5 ключевых элементов новой ветеранской политики

Об этом он заявил на Международном ветеранском форуме "Украина. Защитники. Будущее".

По словам премьера, в рамках концепции восстановления Украины необходимо достойно почтить героизм всех, кто встал на защиту собственного государства. Поэтому уже сейчас, не дожидаясь завершения войны, государство формирует новую ветеранскую политику.

"Ветеранская политика - это не просто выплаты помощи. Цель новой ветеранской политики - это адаптация, реабилитация, создание широкого пространства возможностей для самореализации, а также чествование подвигу наших защитников и защитниц", - заявил премьер.

Шмигаль подчеркнул, что новая ветеранская политика состоит из пяти ключевых элементов:

Первый – создание инфраструктуры, благодаря которой ветераны получат качественные и действенные услуги, в частности, развитие инфраструктуры "первой встречи";

Второй – экономическая активность. Уже открыто шесть Центров ветеранского развития при ведущих вузах страны. Государство также будет стимулировать создание и развитие ветеранского бизнеса;

Третий – успешная реабилитация. Создание сети современных реабилитационных центров по всей Украине, которые будут оказывать комплексную помощь;

Четвертый – доступное жилье. Теперь льготный кредит под 7% по ипотечной программе является Обитель доступен для ветеранов войны и членов их семей. Ветераны также являются приоритетными участниками программы есть Восстановление;

Пятый – чествование подвига военных. Увековечение памяти погибших воинов является сквозной государственной политикой. Герои рядом с нами, и каждый должен их знать и уважать.

Глава правительства подчеркнул, что сейчас украинцы переживают трудные времена, но Украина выстоит.

!Это наша национально-освободительная война, нас всех. Российскому оккупанту противостоит целый народ, вся украинская нация. Украина должна быть свободной, независимой, суверенной под мирным небом навсегда", - добавил он.