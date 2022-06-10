Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.



"Остается не так много того, что может сделать Украина, кроме четкого отстаивания своих красных линий. Потому что и внутриполитическая, и экономическая ситуация в Турции, и туристический сезон, который не за горами, и региональный контекст, в частности борьба с курдами в Сирии, Южный Кавказ, множество региональных конфликтов, где Турция связана с РФ - все эти факторы требуют взаимодействия Турции и России, однако то, что мы видим сейчас, это неприкрытое нарушение Турцией и международного права и двусторонних договоренностей", – сказала она.

Политолог добавила, что Турция уже открыто и цинично пытается поддержать Россию.



"То, что Турция не присоединилась к санкциям против РФ в принципе традиционное явление, поскольку они не присоединяются к санкциям против каких-либо других стран, сама Турция находится под западными санкциями. Однако сейчас Турция совершенно неприкрыто и довольно цинично поддерживает РФ. В частности из-за заявлений Турции о разблокировании доступа российского зерна к мировым рынкам, возобновлении работы российских банков в мире, приглашении российских олигархов - для стратегического партнера Украины это не совсем симпатичная ситуация", - подчеркнула эксперт.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что считает реалистичным создание "зернового коридора" в Черном море с участием ООН, РФ, Украины и Турции.

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