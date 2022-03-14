Должны оставаться людьми. Зеленский рассказал, как в одной палате лечат украинских военных и российского пленника

Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Эспрессо.TV .

"Сегодня посетил наших защитников, лечащихся в военном госпитале. Поговорили. Вручил награды. Я очень хочу, чтобы мое к ним приветствие "Желаю здоровья" сработало. Так же мощно, как работают наши вооруженные силы, удерживающие ключевые рубежи", – сообщил глава государства.

Также он рассказал, что увидел очень особую ситуацию в военном госпитале:

"Там лечат и российского военного из Рязани – он в одной палате с нашими защитниками. Получает ту же помощь от тех же врачей. Несмотря на то, что он делал против нас, против Украины. Но наши врачи его спасли. И это понятно, потому что они люди не злые. И мы должны пройти эту войну так, чтобы все мы остались людьми. И за эту работу я благодарен всем врачам и медицинским сестрам, которые работают во всех больницах Украины".

Напомним, Владимир Зеленский также рассказал , какова основная задача во время переговоров с российской стороной.

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