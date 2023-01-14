Должны остановить рашизм так же, как свободный мир остановил нацизм, - Зеленский

Об этом Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения .

Можно ли остановить российский террор? Да. Можно ли сделать это как-то иначе, чем на поле боя в Украине? К сожалению, нет. Это можно и нужно сделать на нашей земле, в нашем небе, в нашем море. Что для этого нужно? То оружие, которое есть на складах у наших партнеров и которое так ожидают наши воины", - сказал он.

В частности Владимир Зеленский добавил, что любые уговоры или просто истекающее время не способны остановить террористов, методично убивающих украинских граждан ракетами, купленными в Иране дронами, своей артиллерией, танками и минометами.

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"Этот дом в Днепре был расположен на улице, называемой Набережной Победы. Когда давали такое название этой улице, имели в виду победу над нацистами во Второй мировой войне. Рашисты переняли все от того врага свободного мира. Это очевидно. И мы должны сделать все , чтобы остановить рашизм, равно как свободный мир в свое время остановил нацизм", - подчеркнул он.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома , ранены по меньшей мере 60 человек, 5 погибших и полностью обесточен один из районов города. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил , что людей из разрушенного дома снимают кранами. Они сигнализируют спасателям фонариками и мобильными телефонами.

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