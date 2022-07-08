Должны оказывать Украине большую поддержку в военной сфере, - глава сената Франции Жерар Ларше после посещения Бучи и Бородянки
Ларше вместе с французскими сенаторами и первым вице-спикером Верховной рады Украины Александром Корниенко посетили освобожденные от российских оккупантов Бучу и Бородянку
Об этом сообщает Верховная Рада Украины.
По словам Корниенко, Жерар Ларше пообщался с нынешними руководителями громад Бучи и Бородянки, чтобы лучше и глубже понять проблемы, перед которыми стал пригород Киева после российской оккупации.
Жерар Ларше также заявил, что после визита на Киевщину члены делегации "не уезжают отсюда такими, как сюда приехали, потому что увиденное очень поразило".
Он подчеркнул, что важно, чтобы представители и руководство РФ понесли ответственность за совершенные преступления.
"Невозможно быть постоянным членом Совета безопасности ООН, но в то же время делать так, чтобы ни одна из тех ценностей, на которых основывается современный мировой порядок, не была соблюдена, как это произошло в Буче. Мы должны оказывать Украине большую поддержку в военной сфере", — подчеркнул. Ларше.
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