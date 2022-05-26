Об этом заявила министерша внешних дел Великобритании Лиз Трасс.

Во время визита в Боснию и Герцеговину Трасс использовала речь перед вооруженными силами стран, чтобы сплотить союзников для большей поддержки Украины, включая предоставление большего количества оружия и целенаправленных санкций.

"Российскую агрессию невозможно унять. Это нужно встретить с силой. Мы не должны допустить, чтобы в Украине развивался длительный и все более болезненный конфликт", - подчеркнула она.

Также она предостерегла от "умиротворения" Владимира Путина и призвала партнеров продолжать сплотить силы в поддержку Украины, в частности, путем санкций и военной помощи.

"Мы должны быть неумолимы в обеспечении победы Украины с помощью военной помощи и санкций. Сейчас мы не можем снять ногу с акселератора", - заявила министерша.

Трасс также будет побуждать союзников, в частности Чехию, к совместной работе над новым планом Маршалла для Украины, который должен обеспечить скорую реконструкцию страны.

Напомним, Великобритания готова отправить военные корабли в Черное море для сопровождения судов с украинским зерном. С инициативой об экспорте зерна из Одессы выступила Литва, которая предложила создать для этого коалицию, в которую могут войти некоторые члены НАТО и страны, нуждающиеся в поставках зерна.