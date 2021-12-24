"Должны ли женщины служить в армии? Да, но добровольно", – Княжицкий
Или как в Израиле: призывают молодых девушек, которые, между прочим, потом получают льготы при поступлении в университеты и государство платит за них, если они хотят какое-то время прослужить после призыва
Такое мнение высказал народный депутат Николай Княжицкий в Facebook.
"Я предполагаю, что идея законодателя заключалась в том, чтобы, скажем женщины - саперы или артиллеристы (как Татьяна Черновол) стояли на учете. Но почему теперь, например, 59-летняя машинистка или журналистка для того, чтобы сменить место работы должна еще и по военкоматам бегать, а иначе работодатель штраф заплатит – неясно, ведь учету и военной обязанности теперь подлежат женщины до 60-ти лет по очень широкому и вовсе не военному на самом деле списку! "Пожалуй, его писали, чтобы попытаться заблокировать международную активность оппозиции, в частности Петра Порошенко. Цель позорна, но написано еще позорнее. Каждый гардеробщик должен докладывать президенту, что на границе он встретился с двумя пограничниками, а затем с таксистом поговорил о погоде. Так выписан указ. Мы справедливо сетуем на несовершенные законы. Особенно, когда они приняты монобольшинством в "турборежиме". Но в Раде есть хоть какие-то механизмы для обсуждения. Качество же указов, распоряжений, приказов и других подзаконных актов ужасающее сейчас!!! Это и есть уничтожение и компрометация государственных институций", - считает он.
- Ранее в Вооруженных силах Украины дали объяснения о взятии женщин на военный учет.
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