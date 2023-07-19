"Должны иметь собственное оружие": Резников рассказал о перспективах украинской САУ "Богдана" с калибром стандарта НАТО
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о позитивных перспективах самоходной артиллерийской установки "Богдана" украинского производства
Об этом рассказал глава Минобороны во время общения с журналистами, в том числе с Еспресо.TV.
"Планы у нас, что компания, производящая украинскую САУ "Богдана" (с калибром 155, натовского стандарта), продолжит реализовывать заключенный с нами контракт на весь год. У нас положительные перспективы, что мы будем иметь собственную украинскую "пушку", или гаубицу , для обеспечения ВСУ", - сказал Резников.
САУ "Богдана" станет основным в ВСУ?
"Давайте посмотрим, как она пройдет испытание на поле боя. У нас с вами 9 систем 155 мм. Мы вторая страна в мире, которая имеет такое количество Caesar, после Франции. Наверное, по "крабам" мы можем с дружественной Польшей быть. Но повторюсь: мы с вами должны иметь собственное украинское оружие. Это залог того, что мы будем мощным восточным щитом не только для НАТО, Европы, но и всего цивилизованного мира", - сказал министр обороны Алексей Резников.
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Справка:
САУ "Богдана" – совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника", первая украинская система вооружения стандарта НАТО.
САУ "Богдана": что известно?
В начале июля министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фотографию САУ "Богдана", привлеченную на фронте.
Ранее упоминание о САУ "Богдана" было еще во время деоккупации острова Змеиный.
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