"Должны держаться подальше от этой войны": Сийярто отверг критику Зеленского по поводу блокирования санкций против РФ и транзита оружия для Украины
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику президента Украины Владимира Зеленского заявил, что его страна не изменит своего решения относительно санкций против российских энергоносителей
Об этом он написал в Facebook.
По словам Сийярто, на саммите ЕС Зеленский повторил два требования украинцев: разрешить транзит оружия через Венгрию и прекратить закупку газа и нефти в России.
"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы Венгрия не была втянута в войну, поэтому мы не разрешим поставки оружия через нашу территорию. Эти грузы были бы военной целью, подлежащей уничтожению, и мы не хотим рисковать жизнью и безопасностью венгерского народа" – заявил Сийярто.
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По его словам, правительство Венгрии не позволит, чтобы народ платил высокую цену за войну в Украине.
"Прекращение поставок природного газа и нефти из России сделает невозможным поставки в Венгрию энергоносителей, и в то же время приведет к резкому росту расходов. Поэтому мы и дальше не поддерживаем расширение санкций на энергоснабжение. Нам нужно держаться подальше от этой войны" - заявил венгерский министр.
- Президент Владимир Зеленский во время обращения в Евросовет объявил список стран, которые поддерживают Украину и отдельно обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану
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