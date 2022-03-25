"Должны держаться подальше от этой войны": Сийярто отверг критику Зеленского по поводу блокирования санкций против РФ и транзита оружия для Украины

Об этом он написал в Facebook.

По словам Сийярто, на саммите ЕС Зеленский повторил два требования украинцев: разрешить транзит оружия через Венгрию и прекратить закупку газа и нефти в России.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы Венгрия не была втянута в войну, поэтому мы не разрешим поставки оружия через нашу территорию. Эти грузы были бы военной целью, подлежащей уничтожению, и мы не хотим рисковать жизнью и безопасностью венгерского народа" – заявил Сийярто.



Читайте также: Виталий Портников: Орбан позорит венгерский народ

По его словам, правительство Венгрии не позволит, чтобы народ платил высокую цену за войну в Украине.

"Прекращение поставок природного газа и нефти из России сделает невозможным поставки в Венгрию энергоносителей, и в то же время приведет к резкому росту расходов. Поэтому мы и дальше не поддерживаем расширение санкций на энергоснабжение. Нам нужно держаться подальше от этой войны" - заявил венгерский министр.

Президент Владимир Зеленский во время обращения в Евросовет объявил список стран, которые поддерживают Украину и отдельно обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану