Должны давить, чтобы не допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде, - президент НОК Украины Гутцайт
Министр молодежи и спорта, президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявил о необходимости давления, чтобы не допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде
Об этом он сообщил в эфире общенационального телемарафона.
"Мы все должны давить на Международный олимпийский комитет по недопуску россиян и белорусов под нейтральным флагом или любым флагом, под которым они пытаются вернуться в международный спорт", - сказал Гутцайт.
Он, в частности, напомнил, что год назад МОК осудил полномасштабную агрессию России против Украины и предоставил рекомендацию по недопуску к участию в международных соревнованиях спортсменов из России и Беларуси.
Вместо этого 25 января этого года МОК сделал заявление о рассмотрении возвращения к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. В частности, на прошлой неделе на внеочередной конференции Федерации фехтования проголосовали за возвращение российских и белорусских фехтовальщиков на соревнования, поскольку в 2023 году начинаются соревнования по борьбе с лицензией на Олимпийские игры. Также, по его словам, поддержку выразили африканские и арабские страны, страны Европы проголосовали против.
"Мы видим, что в международных федерациях, там, где есть российские деньги, российская поддержка, там, где есть президенты из России, люди, работающие много лет в федерациях, они пытаются проводить это голосование за возвращение российских и белорусских спортсменов", – сказал Гутцайт.
Кроме того, он также добавил, что перенос проведения исполкома МОК с февраля на март 2023 года состоялся из-за того, что многие страны выразили протест попытками вернуть на международные соревнования спортсменов из России и Беларуси во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Относительно бойкота Украиной Олимпийских игр в случае, если спортсмены из России и Беларуси вернутся на международные соревнования, Гутцайт отметил, что это крайняя мера.
"Принятие этого решения будет только коллегиальным, только с федерациями, известными спортсменами... Это сложный вопрос, но со временем нам нужно будет принимать решение участвовать или не участвовать", - сказал он.
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