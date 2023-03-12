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Должны давить, чтобы не допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде, - президент НОК Украины Гутцайт

12 мартa, 2023 воскресенье
11:52
Спорт Вадим Гутцайт

Министр молодежи и спорта, президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявил о необходимости давления, чтобы не допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде

Об этом он сообщил в эфире общенационального телемарафона.

"Мы все должны давить на Международный олимпийский комитет по недопуску россиян и белорусов под нейтральным флагом или любым флагом, под которым они пытаются вернуться в международный спорт", - сказал Гутцайт.

Он, в частности, напомнил, что год назад МОК осудил полномасштабную агрессию России против Украины и предоставил рекомендацию по недопуску к участию в международных соревнованиях спортсменов из России и Беларуси.

Вместо этого 25 января этого года МОК сделал заявление о рассмотрении возвращения к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. В частности, на прошлой неделе на внеочередной конференции Федерации фехтования проголосовали за возвращение российских и белорусских фехтовальщиков на соревнования, поскольку в 2023 году начинаются соревнования по борьбе с лицензией на Олимпийские игры. Также, по его словам, поддержку выразили африканские и арабские страны, страны Европы проголосовали против.

"Мы видим, что в международных федерациях, там, где есть российские деньги, российская поддержка, там, где есть президенты из России, люди, работающие много лет в федерациях, они пытаются проводить это голосование за возвращение российских и белорусских спортсменов", – сказал Гутцайт.

Кроме того, он также добавил, что перенос проведения исполкома МОК с февраля на март 2023 года состоялся из-за того, что многие страны выразили протест попытками вернуть на международные соревнования спортсменов из России и Беларуси во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Относительно бойкота Украиной Олимпийских игр в случае, если спортсмены из России и Беларуси вернутся на международные соревнования, Гутцайт отметил, что это крайняя мера.

"Принятие этого решения будет только коллегиальным, только с федерациями, известными спортсменами... Это сложный вопрос, но со временем нам нужно будет принимать решение участвовать или не участвовать", - сказал он.

  • 27 января Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
  • 29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
  • В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее "клеветой".
  • 6 февраля Верховная Рада обратилась в МОК с призывом запретить участие российских и белорусских спортсменов в Играх-2024 в Париже.
  • 7 февраля стало известно, что украинский скелетонист Владислав Гераскевич обвинил спортивное руководство страны в том, что оно не отреагировало должным образом на решение МОК допустить россиян в Олимпиаду-2024.
Россия
Белорусь
война с Россией
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