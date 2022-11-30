Об этом она сообщила в Окленде во время первого в истории визита премьер-министра Финляндии в Новую Зеландию и Австралию, цитирует AP .

"Нам нужна жесткая сила, когда речь идет об Украине", - сказала Санна Марин, отвечая на вопросы журналистов о влиянии, которое Новая Зеландия и Финляндия могут иметь на Украину.

Она отметила, что сейчас Украине необходима поддержка и гуманитарная, и вооруженная, и финансовая. Также лидер Финляндии подчеркнула, что сейчас европейские страны должны убедиться в том, что все украинские беженцы будут приняты в Европе.

Кроме того, Санна Марин сказала, что для Финляндии война имеет очень определенное значение. В частности, через границу с Россией протяженностью в 1300 км. Она отметила, что Финляндия уже передала Украине десять партий оружия.

"Мы должны быть уверены, что они победят", - подчеркнула премьер-министр Финляндии.

Также она добавила, что западным странам необходимо ввести более жесткие санкции против России. Санна Марин отметила, что это важно, поскольку война уже коснулась не только мирных жителей, погибающих в Украине, но и людей по всему миру, столкнувшихся с повышением цен на энергоносители.

30 ноября стало известно, что Финляндия предложила готовить украинских военных к борьбе с российской агрессией.