"Должны быть с Украиной до конца": премьер Дании заявила о расширении коалиции F-16
На ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Копенгагене датская премьер-министр Мэтте Фредериксен сообщила, что королевство пытается привлечь больше стран к предоставлению Украине западных самолетов F-16
Об этом информирует The Guardian .
"Мы должны быть с Украиной до конца. Никто из нас не может утверждать, что устал от войны, пока Украина продолжает свою неутомимую борьбу. Решим, что усталости от войны не будет в нашем трансатлантическом сообществе", – сказала премьер.
Фредериксен призвала страны НАТО предоставить Украине боевые самолеты, заявив, что пока украинцы не сдаются и будут бороться за свою свободу, страны Альянса должны показать смелость и дать гарантию, что трансатлантическое сообщество не смирится с войной.
По ее словам, российский диктатор Владимир Путин ошибся, думая, что слова поддержки Украины от НАТО не будут иметь последствий.
"Украинские солдаты воюют нашим оружием, нашими танками, нашими ракетами, и скоро Украина также будет летать на наших F-16", - добавила Фредериксен.
Премьер Дании также призвала делегатов из других стран НАТО присоединиться к коалиции, которая обеспечивает истребители и необходимое обучение пилотов.
- В мае Дания присоединилась к авиационной коалиции путём тренировки украинских пилотов и механиков на западных самолетах. Тогда также стало известно, что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны.
- 19 сентября Поульсен заявил , что Дания передаст Украине еще 45 танков – 30 танков Leopard 1 и 15 танков Т-72.
- 2 октября стало известно, что правительство Дании выделило 100 млн датских крон (13,4 млн евро) на общую европейскую закупку 155-мм артиллерийских снарядов для Украины, поставки которых ожидаются в 2024 году в рамках работы Европейского оборонного агентства.
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