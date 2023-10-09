"Должны быть с Украиной до конца": премьер Дании заявила о расширении коалиции F-16

Об этом информирует The Guardian .

"Мы должны быть с Украиной до конца. Никто из нас не может утверждать, что устал от войны, пока Украина продолжает свою неутомимую борьбу. Решим, что усталости от войны не будет в нашем трансатлантическом сообществе", – сказала премьер.

Фредериксен призвала страны НАТО предоставить Украине боевые самолеты, заявив, что пока украинцы не сдаются и будут бороться за свою свободу, страны Альянса должны показать смелость и дать гарантию, что трансатлантическое сообщество не смирится с войной.

По ее словам, российский диктатор Владимир Путин ошибся, думая, что слова поддержки Украины от НАТО не будут иметь последствий.

"Украинские солдаты воюют нашим оружием, нашими танками, нашими ракетами, и скоро Украина также будет летать на наших F-16", - добавила Фредериксен.

Премьер Дании также призвала делегатов из других стран НАТО присоединиться к коалиции, которая обеспечивает истребители и необходимое обучение пилотов.