"Должны быть при каждой библиотеке": языковой омбудсмен призвал власти Одессы и области расширить сеть курсов по изучению украинского
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал власти Одессы и области расширить сеть курсов по изучению украинского языка
Об этом он написал в Facebook .
Креминь отметил, что такие курсы должны быть в каждой библиотеке.
"Нужно поработать над тем, чтобы в Одессе и Одесской области значительно увеличить сеть языковых курсов. Сегодня в Украине действует более 450 бесплатных площадок по изучению украинского языка, из которых в Одесской области - всего 18. Этого недостаточно при таком огромном запросе на них", – отметил языковой омбудсмен.
Он привел данные соцопроса, согласно которому около 40% жителей Одесской области считают недостаточный уровень владения языком преградой на пути перехода на украинский.
"Власть должна обеспечить доступ к изучению украинского языка. При каждом университете, каждой библиотеке должны быть бесплатные или профинансированные из местных бюджетов курсы и разговорные клубы", - подчеркнул Кремень.
Он также сообщил, что в 2022 году поступило 186 сообщений о нарушении требований закона о применении украинского языка в сфере обслуживания. Эти обращения продолжают поступать, отметил омбудсмен.
- За нарушение закона о языке предусмотрена административная ответственность.
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