Об этом он написал в Facebook .

Креминь отметил, что такие курсы должны быть в каждой библиотеке.

"Нужно поработать над тем, чтобы в Одессе и Одесской области значительно увеличить сеть языковых курсов. Сегодня в Украине действует более 450 бесплатных площадок по изучению украинского языка, из которых в Одесской области - всего 18. Этого недостаточно при таком огромном запросе на них", – отметил языковой омбудсмен.

Он привел данные соцопроса, согласно которому около 40% жителей Одесской области считают недостаточный уровень владения языком преградой на пути перехода на украинский.

"Власть должна обеспечить доступ к изучению украинского языка. При каждом университете, каждой библиотеке должны быть бесплатные или профинансированные из местных бюджетов курсы и разговорные клубы", - подчеркнул Кремень.

Он также сообщил, что в 2022 году поступило 186 сообщений о нарушении требований закона о применении украинского языка в сфере обслуживания. Эти обращения продолжают поступать, отметил омбудсмен.