"Должны быть осторожны": начальник Штаба обороны Канады отверг идею Резникова увеличить количество военных инструкторов в Украине

Об этом сообщил начальник Штаба обороны Канады Уэйн Эйри в интервью Globe and Mail, передает НВ.



По его мнению, любая новая поддержка Украины в военном плане может усугубить ситуацию.



"Дипломатия должна играть ведущую роль. Мы должны быть очень осторожны. Мы должны быть очень осторожны в балансе между сдерживанием и эскалацией, а также в том, что воспринимает другая сторона", - подчеркнул генерал.

Эйри отметил, что Канада не отказывается от своей поддержки.



"Вы всегда должны воспринимать потенциальных противников серьезно. Войны начинались из-за потенциальных просчетов на протяжении всей истории", - добавил он.

Генерал заметил, что сейчас в Украине находятся более 200 инструкторов из Канады.



"Украина занимает первое место среди получателей нашей программы подготовки по военному сотрудничеству. Следовательно, в целом это достаточно сильное проявление поддержки", - резюмировал он.

Ранее министр обороны Алексей Резников призвал США, Великобританию и Канаду направить больше военных инструкторов в Украину и разместить их поближе к границе с Россией.