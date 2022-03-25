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Главная война с Россией Должны быть конкретные гарантии, у нас есть негативный опыт Будапештского меморандума, - Ермак назвал страны, которые должны стать гарантами безопасности для Украины

Должны быть конкретные гарантии, у нас есть негативный опыт Будапештского меморандума, - Ермак назвал страны, которые должны стать гарантами безопасности для Украины

25 мартa, 2022 пятница
21:03
война с Россией

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что гарантами безопасности для Украины должны стать постоянные члены ООН, Турция, Германия, Канада, Израиль и Италия

Об этом Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

"Украина заслуживает быть одним из основателей новой системы безопасности, потому что именно наша страна героически противостоит одной из крупнейших армий мира. Гарантами нашей безопасности должны быть постоянные члены ООН. Мы бы добавили к ним Турцию, Германию, Канаду, Израиль. Также получили информацию о желании присоединиться к этому процессу от Италии", - сказал Андрей Ермак в беседе с грузинскими журналистами.

Глава ОП также вспомнил Будапештский меморандум как плохой опыт для безопасности Украины.

"Мы заинтересованы, чтобы присоединялись и наши соседи. Это должны быть конкретные работающие гарантии, поскольку у нас есть негативный опыт Будапештского меморандума, который больше точно не повторим", - сказал глава ОП Андрей Ермак.

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Мир
Италия
Израиль
Турция
Германия
Канада
Андрей Ермак
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