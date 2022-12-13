Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона новостей.

Он отметил, что Украина должна быть готова к любой ситуации, поскольку Россия через территорию Беларуси продолжает осуществлять атаки. Именно поэтому для укрепления границы привлечены все составляющие Сил обороны.

"Наше внимание приковано к так называемой региональной группировке союзного государства, которую разворачивает Россия совместно с Беларусью. Поэтому все Силы обороны, все составляющие Сил обороны - и пограничники, и ВСУ, и Нацгвардия делают все необходимое, чтобы укрепить как линию границы, так и пограничные", - подчеркнул Демченко.

Он также сказал, что все хорошо помнят, что именно из Беларуси, открывшей свою границу для того, чтобы российская армия смогла войти на территорию Украины, началось полномасштабное вторжение. Эти уроки, по словам Демченко, были усвоены.

Спикер ГНСУ также сообщил, что сейчас укрепляют районы вдоль всей границы с Беларусью - от Волыни до Чернигова.

"Это и инженерное обустройство, и средства наблюдения, фиксации для того, чтобы заранее понимать, что происходит в ближайшем пограничном по ту сторону госграницы, и быть готовыми к развитию любой ситуации", - отметил Демченко.

Он отметил, что работы направлены на то, чтобы подразделения ГНСУ и ВСУ должны были укрыться на случай вражеских обстрелов.

"Мы хорошо видим, как Россия давит на Беларусь, чтобы она присоединилась к полномасштабной войне, которую развязала РФ. И Беларусь уже поддерживает Россию, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру для перемещения подразделений ВС РФ", - сказал Демченко.

Впрочем, представитель ГНСУ отметил, что ситуация сейчас "неизменная, она полностью контролируемая". Он отметил, что ни количество, ни характер действий российской армии напротив границы Украины со стороны Беларуси не меняется. В то же время они проводят определенные инженерные работы для укрепления своих подразделений, но масштабные действия по линии границы не зафиксированы.

Также Демченко добавил, что в настоящее время количество мобилизованных российских военных, находящихся на территории Беларуси, составляет около 9 тыс. человек. Впрочем, в настоящее время сформированного из российских или белорусских войск ударных группировок нет.

"Нет угрозы, чтобы сегодня уже произошло вторжение на любом направлении. Но, конечно, мы должны быть готовы ко всему", - подчеркнул Демченко.

27 октября в Генштабе ВСУ предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.

30 ноября украинская разведка сообщила , что не видит признаков формирования наступательной группировки в Беларуси, но угроза все еще сохраняется.

3 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение об "обеспечении региональной безопасности". Тогда же в институте изучения войны отметили, что глава минобороны РФ встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси, чтобы продолжить давление на него для дальнейшей поддержки Минском российской агрессии против Украины.

6 декабря в Беларуси заявили о начале "плановых занятий по боевой подготовке".

Уже на следующий день украинский Генштаб сообщал , что среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил Беларуси растет недовольство деятельностью военно-политического руководства.

12 декабря Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Кремль толкает режим Лукашенко на войну в Украине, чтобы усилить контроль над Беларусью.

В этот день стало известно, что российская армия перемещает к границе Беларуси с Украиной военную технику.