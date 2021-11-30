Должны быть готовы к худшему, - генсек НАТО о возможном вторжения России в Украину

Об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Риге.

"Нет уверенности или четкости относительно конкретных намерений России, которые могут на самом деле эволюционировать и измениться. Поэтому дело в том, что вы можете обсуждать вероятность вторжения на уровне 20% или 80%, но это не имеет значения. Мы должны быть готовы к худшему", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что России следует передать месседж о том, что она не должна совершать очередное вторжение в Украину.

"Она (Россия - ред.) это сделала раньше и продолжает поддерживать сепаратистов на Донбассе. Мы должны сдерживать и послать сигнал, чтобы она не делала этого снова", - сказал Столтенберг.

Кроме того, он заявил, что Альянс поддерживает право Украины на самооборону, подготовку и укрепление Вооруженных Сил.

"Это повышает порог для России по ведению военных агрессивных действий против Украины. Укрепление Вооруженных сил Украины - это средство помощи, чтобы осуществлять суверенное право для самообороны. Это право каждого суверенного государства", - подчеркнул Столтенберг.