Должны быть готовы к худшему, - генсек НАТО о возможном вторжения России в Украину
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Россия не будет осуществлять военное вторжение в Украину, однако заявил, что "надо готовиться к худшему"
Об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Риге.
"Нет уверенности или четкости относительно конкретных намерений России, которые могут на самом деле эволюционировать и измениться. Поэтому дело в том, что вы можете обсуждать вероятность вторжения на уровне 20% или 80%, но это не имеет значения. Мы должны быть готовы к худшему", - подчеркнул Столтенберг.
Генсек НАТО добавил, что России следует передать месседж о том, что она не должна совершать очередное вторжение в Украину.
"Она (Россия - ред.) это сделала раньше и продолжает поддерживать сепаратистов на Донбассе. Мы должны сдерживать и послать сигнал, чтобы она не делала этого снова", - сказал Столтенберг.
Кроме того, он заявил, что Альянс поддерживает право Украины на самооборону, подготовку и укрепление Вооруженных Сил.
"Это повышает порог для России по ведению военных агрессивных действий против Украины. Укрепление Вооруженных сил Украины - это средство помощи, чтобы осуществлять суверенное право для самообороны. Это право каждого суверенного государства", - подчеркнул Столтенберг.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает в границу с Украиной танковые подразделения.
- 23 ноября Главное управление разведки Украины сообщило, что Россия начала масштабную командно-штабную учебу с привлечением мобилизационного резерва, подразделений "силовых структур" и оккупационных администраций в ОРДЛО.
- Позже разведка сообщила, что на оккупированный Донбасс прибыла группа кадровых военных РФ.
- Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО рассмотреть возможность увеличения военного присутствия Североатлантического союза на востоке Украины и повысить готовность к возможным угрозам со стороны России.
- 29 ноября разведка сообщила, что Россия направила в ОРДЛО диверсионные и саперные подразделения.
- 30 ноября стало известно, что в течение месяца командование Вооруженных сил России укрепляло позиции войск на временно оккупированном Донбассе.
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