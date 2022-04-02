Должны быть готовы, что Россия использует химическое оружие но надеюсь до этого не дойдет, - Данилов

Об этом Алексей Данилов сообщил в эфире телемарафона, передает Эспрессо.TV .

"Вы знаете, что они, несмотря на запрет вообще всех международных институтов об использовании химического оружия, использовали его в свое время в Сирии. У нас есть четкое осознание, что они могут это сделать на территории нашей страны. Мы должны к этому быть готовы", – отметил чиновник.

Алексей Данилов добавил, что украинская медицина "прошла определенную обучение на этот счет". В то же время выразил надежду, что "до этого не дойдет".

Напомним, секретарь СНБО отметил, что Путин хочет до 9 мая завершить войну парадом победы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb