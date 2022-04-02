Должны быть готовы, что Россия использует химическое оружие но надеюсь до этого не дойдет, - Данилов
Секретарь СНБО считает, что Россия может использовать химическое оружие в Украине и наша страна должна быть к этому готова
Об этом Алексей Данилов сообщил в эфире телемарафона, передает Эспрессо.TV .
"Вы знаете, что они, несмотря на запрет вообще всех международных институтов об использовании химического оружия, использовали его в свое время в Сирии. У нас есть четкое осознание, что они могут это сделать на территории нашей страны. Мы должны к этому быть готовы", – отметил чиновник.
Алексей Данилов добавил, что украинская медицина "прошла определенную обучение на этот счет". В то же время выразил надежду, что "до этого не дойдет".
- Напомним, секретарь СНБО отметил, что Путин хочет до 9 мая завершить войну парадом победы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное