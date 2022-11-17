"Должны быть едины": Княжицкий призвал украинские власти строить демократические отношения со СМИ
Нардеп Николай Княжицкий заявил, что украинские власти должны строить демократические отношения со СМИ, чтобы Запад поддерживал страну
Об этом он сказал в эфире Еспресо.
"Когда нужно честно поговорить, канал "Еспресо" в ОП никто не видит так же, как и другие независимые медиа, которые не будут восхвалять власть. Но сейчас у нас есть общий враг - российские нацисты, которые хотят уничтожить как власть, так и оппозицию". Поэтому я надеюсь на то, что власть поймет, что и западную поддержку сможем получить, если будем демократически выстраивать отношения власти и медиа", - подчеркнул он.
По словам Николая Княжицкого, отключение из эфира независимых телеканалов и лишение аккредитации медиа - цена того, что страны НАТО меньше поддерживают Украину.
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