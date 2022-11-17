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"Должны быть едины": Княжицкий призвал украинские власти строить демократические отношения со СМИ

17 ноября, 2022 четверг
10:23
Общество

Нардеп Николай Княжицкий заявил, что украинские власти должны строить демократические отношения со СМИ, чтобы Запад поддерживал страну

Об этом он сказал в эфире Еспресо.

"Когда нужно честно поговорить, канал "Еспресо" в ОП никто не видит так же, как и другие независимые медиа, которые не будут восхвалять власть. Но сейчас у нас есть общий враг - российские нацисты, которые хотят уничтожить как власть, так и оппозицию". Поэтому я надеюсь на то, что власть поймет, что и западную поддержку сможем получить, если будем демократически выстраивать отношения власти и медиа", - подчеркнул он.

По словам Николая Княжицкого, отключение из эфира независимых телеканалов и лишение аккредитации медиа - цена того, что страны НАТО меньше поддерживают Украину.

  • 11 ноября ВСУ вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.
  • 14 ноября военные заявили о нарушении журналистами некоторых СМИ запрета на съемки в только что оккупированном Херсоне. Шестерых журналистов планируют лишить аккредитации.

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Новости
Украина
Николай Княжицкий
война с Россией
НАТО
поддержка Украины
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