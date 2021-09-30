Должны были пойти на ремонт локомотивов: СБУ раскрыла схему хищения 1,7 млн грн Укрзализныци

Об этом передает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, поставка комплектующих иностранного производства низкого качества происходило через посредство коммерческих структур.

"Изготовленные на их основе электротехнические компоненты злоумышленники выдавали за собственную высокотехнологичную продукцию. "Высокое качество" такого оборудования подтверждали поддельными документами и сертификатами качества. Укрзализныця эти компоненты массово устанавливала на тяговый подвижной состав. Впоследствии при эксплуатации это вызывало систематические чрезвычайные ситуации, возгорание электрооборудования поездов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, такие действия должностных лиц нанесли ущерб государству на сумму 1,7 млн грн. Отмечается, что это только часть средств, которые злоумышленники надеялись "освоить" согласно подписанному договору.

"Разоблачение правоохранителями этой коррупционной схемы позволило предупредить перечисление очередного транша бюджетных средств за компоненты сомнительного качества еще на сумму свыше1,1 млн грн", - говорится в сообщении.

Сейчас бывшему руководителю предприятия-поставщика и нынешнему руководителю одного из подразделений АО "Укрзализныця" сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb