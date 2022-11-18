Тот случай, когда ракета в Польше заставила все-таки вступить в разговор с таксистом.

Может, потому, что это был первый за два года поляк, а не миргородец или теребовлянец.

Ему лет двадцать, но очень внимательно слушал радио:

– И что пан думает?

– А пан что думает?

- Думаю, что Европа даст Украине немного больше пенонзе.

- А должна как-то иначе дать?

- Должны были бы утопить Балтийский флот.

- Но понимает ли пан, что это война? И для Польши тоже. Стоит ли так далеко заходить?

– Прошу пана, мы на месте. Знает ли пан, что это за площадь?

- Да, конечно, я читал "Список Шиндлера", видел фильм, девочка в красном плаще. Мы сейчас на Площади Богатерув.

- Так вот, пан, за всеми нами приедет тот поезд, так лучше пусть раньше, пока имеем силы.

Хороший разговор, верно? Уж слишком. В жизни концовка не такая.

Проше пана, за всеми нами приедет тот поезд, то лучше пусть раньше, пока имеем силы

Так было и здесь: я ехал на площадь Богатерув не просто так, а в украинский магазин на Соляной.

А там мат-перемат, русский по умолчанию и соответствующая публика.

И только одна продавщица, которая общалась со мной на украинском.

И почему этот чужой скептический поляк для меня ближе родных матоязычных?

Я потом выскочил на площадь Богатерув, вдохнул холодный воздух, посмотрел на платформу, откуда отправляли евреев в Аушвиц и подумал:

– И почему этот чужой скептический поляк для меня ближе, чем родные матоязычные?

Где же эта теория о кровно-земельном родстве дает сбой?

И почему даже ракеты его не могут исправить?

Для меня это более важные вопросы, чем почему русские дезертиры не ходят на антироссийские митинги.

Почему украинцы ходят на ежедневные пророссийские митинги?

В магазины, в трамваи, в рестораны.

Может русским нужно бомбы закладывать в йогурты, шницели и кофе и чтобы они детонировали на русский?

А как иначе?

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Об авторе: Олег Манчура, журналист.

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