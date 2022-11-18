"Должны были бы утопить Балтийский флот". Поляк о ракетах из России
"Проше пана, за всеми нами приедет тот поезд, то лучше пусть раньше, пока имеем силы"
Тот случай, когда ракета в Польше заставила все-таки вступить в разговор с таксистом.
Может, потому, что это был первый за два года поляк, а не миргородец или теребовлянец.
Ему лет двадцать, но очень внимательно слушал радио:
– И что пан думает?
– А пан что думает?
- Думаю, что Европа даст Украине немного больше пенонзе.
- А должна как-то иначе дать?
- Должны были бы утопить Балтийский флот.
- Но понимает ли пан, что это война? И для Польши тоже. Стоит ли так далеко заходить?
– Прошу пана, мы на месте. Знает ли пан, что это за площадь?
- Да, конечно, я читал "Список Шиндлера", видел фильм, девочка в красном плаще. Мы сейчас на Площади Богатерув.
- Так вот, пан, за всеми нами приедет тот поезд, так лучше пусть раньше, пока имеем силы.
Хороший разговор, верно? Уж слишком. В жизни концовка не такая.
Проше пана, за всеми нами приедет тот поезд, то лучше пусть раньше, пока имеем силы
Так было и здесь: я ехал на площадь Богатерув не просто так, а в украинский магазин на Соляной.
А там мат-перемат, русский по умолчанию и соответствующая публика.
И только одна продавщица, которая общалась со мной на украинском.
И почему этот чужой скептический поляк для меня ближе родных матоязычных?
Я потом выскочил на площадь Богатерув, вдохнул холодный воздух, посмотрел на платформу, откуда отправляли евреев в Аушвиц и подумал:
– И почему этот чужой скептический поляк для меня ближе, чем родные матоязычные?
Где же эта теория о кровно-земельном родстве дает сбой?
И почему даже ракеты его не могут исправить?
Для меня это более важные вопросы, чем почему русские дезертиры не ходят на антироссийские митинги.
Почему украинцы ходят на ежедневные пророссийские митинги?
В магазины, в трамваи, в рестораны.
Может русским нужно бомбы закладывать в йогурты, шницели и кофе и чтобы они детонировали на русский?
А как иначе?
Об авторе: Олег Манчура, журналист.
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