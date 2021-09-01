Должностных лиц Укрзализныци уличили в хищении 3 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.



Согласно сообщению, правоохранители разоблачили должностных лиц Укрзализныци на схеме с растраты бюджетных средств и служебного подлога.



Отмечается, что в 2019 году чиновник производственного подразделения Конотопской дистанции пути регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" по предварительному сговору с инженером производственного подразделения и директором частного предприятия составили заведомо неправдивые официальные документы, чтобы завладеть 3 млн грн бюджетных средств.



Правоохранители арестовали эти средства и, таким образом, предотвратили их растрате.



В пресс-службе отметили, что подозреваемым в этом преступлении может грозить до 12 лет лишения свободы.

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