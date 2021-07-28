Должностных лиц Укрзализныци будут судить за хищение почти 60 млн грн на фиктивном ремонте поездов

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



Согласно сообщению, Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении пятнадцати лиц по фактам хищения средств Укрзализныци в особо крупных размерах, а также служебного подлога, имевших тяжкие последствия. Отмечается, что среди обвиняемых бывший исполняющий обязанности председателя правления одного из предприятий Укрзализныци и его бывшие заместители, а также бывшие и нынешние руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок и начальники производственных подразделений моторвагонных депо региональных филиалов Укрзализныци.



Следователи установили, что служащие Укрзализныци и ее аффилированных компаний завладели денежными средствами акционерного общества при организации проведения капитальных ремонтов дизель-поездов, предназначенных для осуществления пригородных пассажирских перевозок.



В частности, в период 2015-2016 годов должностные лица Укрзализныци привлекли фиктивные предприятия. составили и выдали заведомо ложные документы о якобы осуществлении модернизации более двадцати дизель-поездов. При этом они достоверно знали, что никаких ремонтных работ не могло быть проведено из-за отсутствия у предпринимателя-исполнителя необходимых специалистов и оборудования. В дальнейшем это стало основанием для перевода денег со счетов Укрзализныци предприятию-исполнителю. При этом большая часть суммы оказалась на счетах фиктивных предприятий.



Согласно результатам экспертизы, работы по модернизации не проводились, а в результате действий должностных лиц Укрзализныця получила убыток на 58,6 млн грн.



В пресс-службе отметили, что Офис генпрокурора в интересах государства предъявил гражданский иск к обвиняемым в уголовном производстве. Правоохранители также наложили арест на недвижимое и движимое имущество, корпоративные права и ценности обвиняемых.

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