Должностных лиц соцдепартамента КГГА будут судить за хищение более 13 млн грн, - прокуратура
Чиновников Департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации (КГГА) будут судить за хищение более 13 млн грн
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно сообщению, Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех действующих и четырех бывших должностных лиц Департамента социальной политики КГГА по факту присвоения 13600000 грн бюджетных средств, выделенных на закупку медизделий из местного бюджета.
Отмечается, что чиновники в сговоре с должностными лицами частной компании на протяжении 2017-2019 годов заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены, в частности, для лиц с ограниченными возможностями, за средства городского бюджета в рамках целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".
При этом, по информации прокуратуры, закупки медизделий состоялись по ценам, значительно превышающим закупочную стоимость с предельно допустимой торгово-сбытовой надбавкой, которая по отдельным товарам составила более 100%. В дальнейшем путем заключения договоров с компанией преступники присвоили средства городского бюджета на общую сумму около 13600000 грн.
В пресс-службе напомнили, что в рамках производства по этому делу правоохранители в мае провели ряд обысков в служебных помещениях и по месту жительства должностных лиц Департамента. По результатам следственных действий семерым было сообщено о подозрении в присвоении средств путем злоупотребления служебным положением в составе организованной группы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.82
-
EUR
Покупка 31.12Продажа 31.47
- Актуальное
- Важное