Должностных лиц соцдепартамента КГГА будут судить за хищение более 13 млн грн, - прокуратура

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



Согласно сообщению, Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех действующих и четырех бывших должностных лиц Департамента социальной политики КГГА по факту присвоения 13600000 грн бюджетных средств, выделенных на закупку медизделий из местного бюджета.



Отмечается, что чиновники в сговоре с должностными лицами частной компании на протяжении 2017-2019 годов заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены, в частности, для лиц с ограниченными возможностями, за средства городского бюджета в рамках целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".



При этом, по информации прокуратуры, закупки медизделий состоялись по ценам, значительно превышающим закупочную стоимость с предельно допустимой торгово-сбытовой надбавкой, которая по отдельным товарам составила более 100%. В дальнейшем путем заключения договоров с компанией преступники присвоили средства городского бюджета на общую сумму около 13600000 грн.



В пресс-службе напомнили, что в рамках производства по этому делу правоохранители в мае провели ряд обысков в служебных помещениях и по месту жительства должностных лиц Департамента. По результатам следственных действий семерым было сообщено о подозрении в присвоении средств путем злоупотребления служебным положением в составе организованной группы.

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