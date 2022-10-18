Об этом рассказали в СБУ.

По итогам обысков, которые провели сотрудники СБУ совместно с представителями Офиса генпрокурора в рамках соответствующего уголовного производства, выяснили, что должностные лица, несмотря на оговорки государственных органов, не приняли надлежащих мер по сохранению самолета.

По данным СБУ, кроме этого, отдельные работники предприятия долго препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома. Все это привело к уничтожению АН-225 и нескольких самолетов.

Следователи изучают дополнительные детали этого дела и проводят необходимые экспертизы, на основе которых примут дальнейшие процессуальные решения.

Как добавили в Службе безопасности Украины, во время установления лиц, виновных в подрывной деятельности против Украины, следователи обнаружили факты других преступлений.

В частности, бывшего гендиректора предприятия разоблачили на организации незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста.

"По данным следствия, в марте этого года чиновник подал в Госпогранслужбу список сотрудников, выезжающих за границу для техобслуживания самолетов. Но в состав командировки он включил посторонних лиц. Среди них – его близкий родственник. Таким образом, уклоняющие смогли пересечь границу под видом специалистов-авиастроителей", – пишут в СБУ.

По этому факту экс-директору сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

В феврале в ходе наступления российских войск на Киев был уничтожен крупнейший самолет мира Ан-225 "Мрия" .

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