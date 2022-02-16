Должно пройти в течение 48 часов: Украина инициировала заседание Постоянного совета и Форума ОБСЕ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об инициативе Украины созвать заседание Постоянного совета и Форума ОБСЕ после игнорирования Россией заседания в рамках Венского документа
Об этом Кулеба написал в Twitter.
"Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая проигнорировала вчерашнее заседание в рамках Венского документа. Украина инициирует совместное заседание Постоянного совета и Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов", - заявил министр.
Кулеба добавил, что Украина в очередной раз призывает РФ ответить на обеспокоенность государств-подписантов Венского документа, а также использовать инструменты ОБСЕ для снижения напряжения у украинской границы.
"Заявлений об отводе недостаточно. Необходима прозрачность и факты", - подчеркнул Кулеба.
- Напомним, 11 февраля Киев официально обратился в Москву с запросом на подробные разъяснения по военной деятельности у границ Украины. При этом у россиян было 48 часов на ответ.
- 13 февраля Кулеба заявил, что Россия не предоставила в течение последних двух суток объяснений относительно резкого наращивания своей боевой техники и живой силы вдоль границ Украины, что дает украинской стороне юридическую возможность перейти к следующему дипломатическому шагу.
- 15 февраля РФ отказалась участвовать во встрече ОБСЕ, созванной по запросу Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.99
Покупка 27.99Продажа 28.36
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.29
- Актуальное
- Важное