Должно пройти в течение 48 часов: Украина инициировала заседание Постоянного совета и Форума ОБСЕ

Об этом Кулеба написал в Twitter.



"Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая проигнорировала вчерашнее заседание в рамках Венского документа. Украина инициирует совместное заседание Постоянного совета и Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов", - заявил министр.



Кулеба добавил, что Украина в очередной раз призывает РФ ответить на обеспокоенность государств-подписантов Венского документа, а также использовать инструменты ОБСЕ для снижения напряжения у украинской границы.



"Заявлений об отводе недостаточно. Необходима прозрачность и факты", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, 11 февраля Киев официально обратился в Москву с запросом на подробные разъяснения по военной деятельности у границ Украины. При этом у россиян было 48 часов на ответ.

13 февраля Кулеба заявил, что Россия не предоставила в течение последних двух суток объяснений относительно резкого наращивания своей боевой техники и живой силы вдоль границ Украины, что дает украинской стороне юридическую возможность перейти к следующему дипломатическому шагу.

15 февраля РФ отказалась участвовать во встрече ОБСЕ, созванной по запросу Украины.

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