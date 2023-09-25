"Должно быть эмбарго": дипломат Чалый объяснил, почему санкции против РФ недостаточны для прекращения войны
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый объяснил, почему санкции против Российской Федерации недостаточны для прекращения войны
Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".
"В таких ситуациях, когда страна разрешает конфликт, то санкция, которая должна быть - это эмбарго. Это полный запрет импорта из этой страны всего, как с Ираном делали. Почему не сделали сейчас? Потому, что ООН не приняла общего решения, Совбез блокируется Россией. И поэтому, эти санкции не соответствуют тому нарушению международного права, устава ООН, который осуществила Россия - это первая причина", - подчеркнул дипломат.
Чалый добавил, что причина, почему санкции до сих пор не введены на том уровне, который нужен – это отсутствие решения ООН.
"Каждая страна начинает свои смотреть интересы. Мы уже знаем какую-то отдельную позицию Венгрии, которая член НАТО и другие страны хотят поймать рыбку в этой ситуации", - отметил он.
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Дипломат подчеркнул, что когда все крупные мировые инвестиционные фонды, которые вкладывали в Газпром, в Росатом выйдут полностью из России – тогда можно будет сказать, что здесь есть определенные ориентиры и понимание с экономикой. Однако до сих пор есть компании, работающие в России, до сих пор у агрессора есть возможности не выходить на другие направления, и даже демпингуя, но выживать в разрезе ближайших лет.
"Потому что Путин задал вопрос безопасности вопросом номер один - они залезут в карман каждому своему гражданину, даже не будут против, если у них будет голод, но все равно будут это делать. Поэтому истощить Россию - это очень сомнительная идея", - считает он. Чалый.
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Кроме того, он также обратил внимание на то, что даже возможное истощение России не позволит убедить ее в своих ошибках и, чтобы она отошла в военном плане.
"И потому санкционная политика должна быть введена сейчас максимально, к чему сейчас никто не готов, или надо сказать честно, что все надежды теперь возлагаются на фронт, а это не самый лучший вариант, потому что сначала США поддерживали именно санкциями плюс наращиванием постепенным", - добавил Чалый.
- 14 сентября США ввели новые санкции против более 150 компаний и лиц, помогающих РФ обходить ограничения.
- Министерство финансов США 19 сентября объявило о санкциях против сети компаний из Ирана, Китая, России и Турции, способствовавших контрабанде компонентов для производства иранских самолетов и беспилотников
- В пятницу, 22 сентября, Канада ввела санкции против более 60 российских физических и юридических лиц.
- Также 22 сентября страны G7 посетили Индию, чтобы проверить реализацию блокировки импорта алмазов, добываемых в России.
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