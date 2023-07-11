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"Должна тщательно подумать, хочет ли рискнуть": в Госдепе США предупредили РФ о неизбежной ответственности в случае теракта на ЗАЭС

11 июля, 2023 вторник
05:42
Мир

США предупредили руководство Кремля о неизбежной ответственности в случае, если Россия создаст ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции

С заявлением выступил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер.

В Вашингтоне внимательно следят за развитием событий вокруг ЗАЭС и считают, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно иметь полный доступ ко всем частям АЭС, а Россия должна способствовать этому на месте.

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"Российское руководство должно тщательно подумать, хочет ли оно рискнуть созданием ядерной катастрофы, потому что если это произойдет, международное сообщество совершенно точно привлечет Россию к ответственности", - подчеркнул Миллер.

Ситуация в ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Затем начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции. После чего в четырех областях Украины провели масштабные учения на случай теракта на ЗАЭС.

30 июня ГУР сообщило, что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину. А уже 2 июля мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что часть работников Росатома и коллаборантов, подписавших с компанией контракт, уехала из ЗАЭС.

Ночью, 4 июля, Запорожская АЭС потеряла питание по основной линии электропередачи, станцию подключили на единственную доступную резервную линию. Впоследствии ВСУ официально сообщили о возможной подготовке оккупантами провокации на ЗАЭС - на кровле 3 и 4 энергоблоков россияне разместили подозрительные устройства, похожие на взрывные.

5 июля во время заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ было заявлено Европейский Союз, в котором говорилось, что Россия должна немедленно прекратить действия, представляющие угрозу безопасности ядерных объектов и вывести войска из Украины. Тогда же гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не зафиксировало признаки минирования ЗАЭС. По его словам, несмотря на это, специалисты "чрезвычайно насторожены". Впоследствии появились спутниковые снимки Planet Labs, сделанные утром 5 июля, зафиксировав на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС появление неизвестных объектов. О минировании именно этого энергоблока ранее сообщал Генштаб.

В то же время начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов 6 июля заявил, что угроза теракта на Запорожской АЭС уменьшается. Однако президент НАЭК "Энергоатом" впоследствии сообщил, что на Запорожской АЭС сейчас находятся около 700 россиян. Станция заминирована, а на крышах энергоблоков размещены пулеметные гнезда. Также в Энергоатоме сообщили, что оккупанты допускают к работе на Запорожской АЭС специалистов из РФ, совершенно не имеющих необходимых знаний и навыков для управления станцией.

7 июля США в ОБСЕ призвали РФ немедленно вывести свои войска из ЗАЭС и вернуть ее под контроль Украины, поскольку обеспокоены сообщениями о минировании Россией станции и планах проведения операции "под чужим флагом". Также в тот день стало известно, что миссия МАГАТЭ получила возможность осмотреть несколько объектов Запорожской АЭС, кроме крыши, однако никаких признаков взрывчатки не обнаружила.

8 июля территорию оккупированной ЗАЭС 6 июля посетил первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко. Визит прошел на фоне обнародования информации о заминировании оккупантами ЗАЭС. В то же время украинская разведка отмечала, что оккупанты продолжают минировать Запорожскую АЭС и объекты на территории станции. Устанавливают взрывчатые вещества и минно-взрывные заграждения.

Россия
теракт
Война с Россией
ядерная безопасность
Запорожская область
Запорожская АЕС
США
Энергодар
МАГАТЕ
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