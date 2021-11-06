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Должна быть политика повышения уровня образования в горных территориях - Гриневич

6 ноября, 2021 суббота
15:45
Общество

У нас нет равного доступа к качественному образованию между городом и селом. И Закарпатье, имеющее много сельских и горных территорий, находится под влиянием этой разницы

Об этом на II форуме идей и решений "Re:Open Zakarpattia" заявила Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины 2016-2019 годах, сообщает Еспресо.TV.

"Должна быть политика к повышению уровня образования в горных территориях, эта работа началась, но она идет чрезвычайно вяло, потому что требует большей поддержки", - говорит эксперт.

Лилия Гриневич также прокомментировала результаты внедрения Закона об образовании, в частности, ст.7, которая касается изучения украинского языка представителями нацменьшинств. "Там, где проживает венгерская община, около 70% выпускников не могли преодолеть порог ВНО. Эти выпускники не имели бы перспектив продолжать образование в Украине. Оставлять так как есть, нельзя было. Мы еще поняли, что их нельзя учить так, как других, потому что это совсем другая языковая группа, для них действительно сложно изучать украинский язык, мы начали делать целый ряд мер, чтобы адаптировать. И этот процесс продолжается".

По словам Лилии Гриневич, в 2019 году был внедрен адаптивный порог тестирования по украинскому языку и литературе для выпускников школ с языком нацменьшинств.

"Если порог "сдал - не сдал" для всех детей из разных школ составлял 22 балла из 104, то для таких выпускников нацменьшинств порог составлял 15 баллов, - отметила эксперт. - Мы стремимся к тому, чтобы украинская система была инклюзивна, но не уступим тем, что эти дети должны владеть государственным украинским языком".

Лилия Гриневич также отметила, что Новая Украинская Школа (НУШ), это реформа, цель которой – сплоченность украинского общества.

"Нам очень она нужна. Построить сплоченность без ценности мультикультурности невозможно. Это часть содержания, - говорит эксперт. - НУШ не только о передаче знаний, но и об умении применять. Среди компетенций ученика есть культурная компетентность".

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венгры
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