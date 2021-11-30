"Должна быть либо Россия, либо Украина. "ДНР" – что это?", – экс-футболист сборной Украины озадачил заявлением о Донецке
Бывший футболист сборной Украины Сергей Кравченко сделал странное заявление по поводу перспектив Донецка в составе России
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на YouTube-канал "Прямая красная".
По словам Кравченко, родившегося в Донецке, у города могут быть перспективы в составе России.
"Когда это все начиналось, говорили, что, полгода, год, два… Уж сколько, семь лет? Перспектив там особенных нет. Донецк — это супергород. Кто мог бы подумать? Даже представить такое невозможно. Как родственники? Живут и живут. Я не могу сказать, что они за Россию, Украину или кого-то. Понятно, что смотрят российские каналы… Мы все это особо не обсуждаем, потому что это бессмысленно. Но, я думаю, все понимают, чтобы там была какая-то перспектива, там должна быть или Россия или Украина: "ДНР" — что это?", — сказал Кравченко.
Сергей Кравченко известен украинским фанатам игрой за "Днепр", "Динамо", "Ворсклу", "Волынь", СК "Днепр-1" и азербайджанский "Карабах". Сейчас 38-летний хавбек выступает в "Черноморце".
На счету Кравченко 10 матчей в сборной Украины по футболу.
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