"Должили, что взяли Долгенькое, 3 недели назад, а мы, вон, за него воюем": оккупанты врут руководству об "успехах" в войне в Украине
Российские командиры врут руководству в Москве о своих "достижениях" в Украине. В частности о захвате села Долгенькое Изюмского района Харьковской области. Мол, его захватили еще в апреле за три недели, однако на самом деле бои за эту территорию продолжаются до сих пор
Об этом информирует на странице в фейсбуке Служба безопасности Украины .
В перехваченном разговоре захватчик, кроме больших потерь на войне в Украине, рассказал матери и о лжи руководства о захваченных территориях. Так, они отчитываются о "захваченной" еще в конце апреля деревне Долгенькое Изюмского района на Харьковщине. Хотя на самом деле она находится под контролем украинских защитников, и за нее все еще идут бои.
"Понимаешь, в чем прикол? Тут же были разборки: мы если типа Долгенькое не берём, на комдива две, вот три уголовки сейчас висит, его сажают. И всё! А смысл в том, что Долгенькое ещё 3 недели назад же доложили, что мы его взяли. А мы, вон, за него воюем. Ну, бл*дь, где эти стратеги *баные, командование, министры, сраные", – рассказывает российский оккупант.
СБУ добавляет, что за такую "победу" российского командира могут посадить за решетку: "В настоящее время враг активно обстреливает якобы уже "взятое" им Долгенькое и соседние села из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. А наши ВСУ дают отпор оккупантам".
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