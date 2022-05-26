Об этом информирует на странице в фейсбуке Служба безопасности Украины .

В перехваченном разговоре захватчик, кроме больших потерь на войне в Украине, рассказал матери и о лжи руководства о захваченных территориях. Так, они отчитываются о "захваченной" еще в конце апреля деревне Долгенькое Изюмского района на Харьковщине. Хотя на самом деле она находится под контролем украинских защитников, и за нее все еще идут бои.

"Понимаешь, в чем прикол? Тут же были разборки: мы если типа Долгенькое не берём, на комдива две, вот три уголовки сейчас висит, его сажают. И всё! А смысл в том, что Долгенькое ещё 3 недели назад же доложили, что мы его взяли. А мы, вон, за него воюем. Ну, бл*дь, где эти стратеги *баные, командование, министры, сраные", – рассказывает российский оккупант.

СБУ добавляет, что за такую "победу" российского командира могут посадить за решетку: "В настоящее время враг активно обстреливает якобы уже "взятое" им Долгенькое и соседние села из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. А наши ВСУ дают отпор оккупантам".