Об этом он написал в телеграмме .

Омбудсмен напомнил, что в деоккупированных Песках-Радьковских на Харьковщине россияне закапывали и выкапывали людей живьем, применяли противогаз с тлевшей тряпкой. Также полиция нашла большую коробку с вырванными зубными протезами, провода с веревками и письмо с опросом находившегося там мужчины.

"Снятие протезов - старый метод, которым россияне пользовались давно. Есть зафиксированный факт в документе НКВД, датированный 1941 годом. "3олотые зубные протезы подлежат снятию". Ту же "методичку пыток" российские военные используют и сегодня", - заметил Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что эти пытки пережили украинцы, а единственное спасение от пыток - освобождение Украины от оккупантов. Дмитрий Лубинец призвал международное сообщество обращать внимание на нарушение прав человека россиянами.

"Трибунал в отношении военных преступлений военного и политического руководства России не должен быть теоретической возможностью, а должен стать целью, к которой мы направляемся вместе с партнерами", - подчеркнул он.

По состоянию на 6 августа было известно, что трибунал по военной агрессии Путина против Украины будет создан в течение нескольких месяцев , и к концу года появится проект его устройства.

26 сентября Офис президента и МИД провели брифинг для иностранных дипломатов, чтобы рассказать о создании международного трибунала.

5 октября президент Владимир Зеленский призвал создать Спецтрибунал по военным преступлениям РФ против Украины, чтобы наказать тех, кого не достают другие суды.

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