"Должен приползти на коленях". Песков и Медведев против мирных переговоров с Украиной
Россия хочет контролировать те регионы Украины, которые в настоящее время в конституции страны-террористки записаны как российские
Об этом заявил Песков, пишет The New York Times.
Стало известно, что журналисты спросили Пескова, хочет ли РФ захватить еще больше украинских территорий. Тот ответил "нет".
"Мы просто хотим контролировать всю землю, которую мы сейчас записали в нашей конституции как нашу", – добавил он.
В то же время, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировала переговоры по украинской формуле мира в Саудовской Аравии.
Реакция Медведева на переговоры в Джидде появилась в его telegram-канале. Он заявил, что "трудно осуждать желание закончить войну и невозможно спорить со ссылками на Устав ООН при понимании того, что кроме суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение".
Впрочем, Медведев также заявил, что все предложения о мире якобы имеют шансы на успех при соблюдении трех ключевых условий:
- Участие обеих сторон "конфликта" - "а этого нет", поскольку агрессора Россию к этим переговорам не привлекли.
- Учет исторического контекста – "а он таков: страны Украина никогда не было до 1991 г. Она обломок Российской империи".
- Учет текущих реалий - "а они таковы: Украина находится на стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию".
"Тот посредник, который готов признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Остальные – никаких. Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, умоляя о пощаде", - написал он.
- В начале августа Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине. По информации дипломатов, участвующих в обсуждении, переговоры состоятся 5 и 6 августа в Джидде. Саудовская Аравия и Украина пригласили на нее около 30 стран, в том числе крупнейшие государства ЕС, США, а также Индию, Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Россию на саммит не позвали, поскольку его главной темой станет украинская Формула мира, предусматривающая неприемлемое для Москвы требование об освобождении оккупированных территорий.
- 30 июля в Офисе президента подтвердили проведение саммита по украинской Формуле мира в Саудовской Аравии.
- США на мирных переговорах в Саудовской Аравии будет представлять советник Байдена Салливан.
- 3 августа сообщалось, что Индия примет участие во встрече на уровне советников по национальной безопасности и политических директоров по ключевым принципам Формулы мира Украины, которая состоится в Джидде.
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