Должен быть выходным: Зеленский внес в Раду законопроект о Дне украинской государственности

Об этом говорится на сайте парламента.

Текст проекта закона №5864 "О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня - День Украинской Государственности" на сайте парламента пока не обнародован.

В графе "Дата и состояние прохождения" говорится, что документ передан на рассмотрение руководству ВР.

Напомним, президент Владимир Зеленский 24 августа подписал указ о праздновании Дня украинской государственности.

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