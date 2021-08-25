Должен быть выходным: Зеленский внес в Раду законопроект о Дне украинской государственности
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий установление 28 июля выходным днем - Днем государственности Украины
Об этом говорится на сайте парламента.
Текст проекта закона №5864 "О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня - День Украинской Государственности" на сайте парламента пока не обнародован.
В графе "Дата и состояние прохождения" говорится, что документ передан на рассмотрение руководству ВР.
- Напомним, президент Владимир Зеленский 24 августа подписал указ о праздновании Дня украинской государственности.
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