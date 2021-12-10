Должен быть от власти посыл обществу, что враг заплатит кровью и в РФ пойдут гробы, - депутат Киевсовета об угрозе нового вторжения
Депутат Киевсовета Вадим Васильчук считает, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину люди пойдут в военкоматы
Об этом он заявил в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"Я уверен, что будет так же, как и в 2014 году. Сначала это будет массовый поход в военкоматы - запись, чтобы можно было мобилизоваться. Я удивляюсь, потому что власть до сих пор не делает проверку Вооруженных сил. Должен быть от власти посыл о том, что мы готовы, призыв к обществу быть максимально готовым", – считает депутат Киевсовета.
Он добавил, что власть должна быть указателем для людей.
"Демонстрировать куда, как и каким образом, какие шаги делать обществу для того, чтобы враг, играющий мышцами на наших границах, в нашем море, понимал, что он будет платить дорогую цену. Что он заплатит
эту цену кровью и о том, что говорили не один раз - гробы пойдут в Россию, они вернутся в Россию в гробах", - подытожил Васильчук.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск в границу с Украиной.
- 20 ноября сообщалось, что США призвали союзников в Европе немедленно принять меры по сдерживанию России от вторжения в Украину.
- 4 декабря американская разведка сообщила, что Россия планирует в начале 2022 года вторжение в Украину с участием 175 тыс. военных.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что в случае вторжения России в Украину будет "кровавая бойня" и заметил, что не верит в победу РФ в случае эскалации конфликта.
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