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Главная война с Россией Должен быть от власти посыл обществу, что враг заплатит кровью и в РФ пойдут гробы, - депутат Киевсовета об угрозе нового вторжения
Эксклюзив

Должен быть от власти посыл обществу, что враг заплатит кровью и в РФ пойдут гробы, - депутат Киевсовета об угрозе нового вторжения

10 декабря, 2021 пятница
18:20
война с Россией Вадим Васильчук

Депутат Киевсовета Вадим Васильчук считает, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину люди пойдут в военкоматы

Об этом он заявил в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"Я уверен, что будет так же, как и в 2014 году. Сначала это будет массовый поход в военкоматы - запись, чтобы можно было мобилизоваться. Я удивляюсь, потому что власть до сих пор не делает проверку Вооруженных сил. Должен быть от власти посыл о том, что мы готовы, призыв к обществу быть максимально готовым", – считает депутат Киевсовета.

Он добавил, что власть должна быть указателем для людей.

"Демонстрировать куда, как и каким образом, какие шаги делать обществу для того, чтобы враг, играющий мышцами на наших границах, в нашем море, понимал, что он будет платить дорогую цену. Что он заплатит
эту цену кровью и о том, что говорили не один раз - гробы пойдут в Россию, они вернутся в Россию в гробах", - подытожил Васильчук.

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