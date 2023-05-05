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"Должен быть консенсус всех стран ЕС": эксперт-международник Войтко о перспективах 11-го пакета санкций против РФ

5 мая, 2023 пятница
18:31
Война с Россией

Дипломат, эксперт-международник Ярослав Войтко прокомментировал перспективы 11-го пакета санкций против РФ и отметил, что в этом вопросе важную роль играет консенсус всех стран Европейского Союза

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.

Комментируя действия будущих санкций из 11-го пакета от стран ЕС, Войтко отметил, что он будет направлен на то, чтобы остановить возможности России, которые она сейчас находит сейчас для того, чтобы обходить эти санкции.

"Я бы хотел начать еще с тех санкций, которые были введены в 2014 году. Это были санкции против Путина, против его ближайшего окружения, за то, что произошло вторжение на Донбассе и оккупация Крыма. Тогда начались эти санкции, но по всей видимости было - не все они сработали и даже в начале полномасштабной агрессии в феврале 2022 года в тех боевых средствах, самолетах, танках, которые использовала РФ были, к сожалению, попавшие из ЕС элементы через третьи страны, и поэтому основная направленность этого пакета будет на то, чтобы обойти "лазейки", которые Россия сейчас находит для того, чтобы обходить эти санкции, их нужно позакрывать", - отметил он.

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Дипломат в частности добавил, что сейчас много информации о том, что некоторые страны, в том числе и страны ЕС, неактивно используют те санкции, которые уже вводились.

"Скажем, сейчас идет расследование, генеральный прокурор Болгарии он начинает расследование того, как Болгария выполняет эти санкции. Как выяснилось, есть многие санкции, которые эта страна еще не ввела. Есть претензии определенные у наших европейских партнеров к такой стране ЕС, как Кипр. Там действительно заморожено скажем 100 млн долларов российских активов, но может быть гораздо больше заморожено, а затем и конфисковано, как мы на это надеемся.Через третьи страны, такие как: Индия, Турция, ОАЭ идет обход этих санкций и поэтому сейчас ЕС хочет ввести такие санкции, которые уже ввели США. То есть, вторичные санкции, экстерриториальные", - сказал Войтко.

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Отдельно эксперт-международник обратил внимание на то, что сейчас не так много возможностей для ЕС и для стран G7, потому что многие отрасли экономики уже охвачены этими санкциями.

"Например, Германия, которая 15 апреля закрыла свои атомные электростанции , хотела ввести санкции против Росатома, но Франция и ее компания хотят продолжать это сотрудничество. Венгрия известна своей позицией, там будет расширение, потому что российская сторона планирует расширение атомной электростанции Пакш, поэтому очень сложно идут эти переговоры, потому что должен быть консенсус всех стран ЕС по поводу введения санкций в ту же ядерную энергетику", - добавил он.

  • 14 апреля сообщалось, что Европейский Союз планирует ввести 11 пакет санкций против России и попытаться обеспечить их эффективное исполнение.
Мир
ЕС
санкции против России
G7
атомная энергетика
Экономика
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