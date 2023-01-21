Должен быть государственный орган для координации энергокомплекса, – экс-министр Плачков

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"В целом у нас отсутствует координация работы энергетического комплекса. Я неоднократно уже об этом говорил и спрашиваю: Кто сейчас в нашем государстве координирует энергокомплекс? И у меня нет ответа, потому что не создан такой орган. В правительстве нет ответственного, есть только премьер -министр, но он не может заниматься этим в постоянном режиме. Министерству энергетики неподчинены большинство предприятий энергетического сектора, соответственно, у министра нет полномочий этим заниматься.У нас есть частные распределительные и генерирующие компании, есть и государственные, есть и переданные Министерству экономики и так далее, то есть у нас такая размытая структура с отсутствующей координацией", – пояснил бывший министр топлива и энергетики.

Иван Плачков отметил, что нужно создать четкий орган на уровне вице-премьер-министра по энергетическому комплексу, который бы координировал, отвечал и мог объяснить происходящие в нашем энергосекторе процессы.

"Скажите, кто сегодня из чиновников, руководителей из министерства или правительства разъясняет ситуацию в энергетике? Я ни разу ничего об этом не слышал и мы не знаем, что там происходит. Поэтому нужно в стране создать государственный орган, который сегодня бы координировал бы координацию энергокомплекс, также нам уже нужно разрабатывать концепцию возобновления энергетики, потому что у нас этого нет ни с технической точки зрения, ни с организационной. И, к сожалению, никто этим не занимается", - подытожил Плачков.

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