Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Это, в сущности, все, что осталось, потому что другие вещи, по моему мнению, мы не должны законодательно закреплять", - сказал Нетаньяху в интервью Bloomberg Television в Иерусалиме в воскресенье. Отвечая на вопрос о своем следующем шаге, он сказал, что "это, вероятно, будет касаться состава комитета, избирающего судей".

В частности, Нетаньяху сказал, что хочет избежать крайностей - либо "самого активного суда на планете", либо законодательного органа, который может "просто выбить любое решение, которое принимает суд".

"Должен быть баланс. Это то, что мы пытаемся восстановить", - подчеркнул он.

Также отмечается, что в интервью Нетаньяху пытался создать образ лидера, остающегося вне политической борьбы, когда он сталкивается с крупнейшим антиправительственным движением протеста в истории страны. Премьер-министр также стремился прислать успокаивающее послание находящимся под влиянием многомесячных потрясений рынкам, назвав Израиль "недооцененным".