"Должен быть баланс". Нетаньяху решил ограничить судебную реформу
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что не будет проводить полную реформу судебной системы, которую первоначально планировало его правительство, и будет работать только над изменением состава комитета по отбору судей, отказываясь от любых других шагов
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Это, в сущности, все, что осталось, потому что другие вещи, по моему мнению, мы не должны законодательно закреплять", - сказал Нетаньяху в интервью Bloomberg Television в Иерусалиме в воскресенье. Отвечая на вопрос о своем следующем шаге, он сказал, что "это, вероятно, будет касаться состава комитета, избирающего судей".
В частности, Нетаньяху сказал, что хочет избежать крайностей - либо "самого активного суда на планете", либо законодательного органа, который может "просто выбить любое решение, которое принимает суд".
"Должен быть баланс. Это то, что мы пытаемся восстановить", - подчеркнул он.
Также отмечается, что в интервью Нетаньяху пытался создать образ лидера, остающегося вне политической борьбы, когда он сталкивается с крупнейшим антиправительственным движением протеста в истории страны. Премьер-министр также стремился прислать успокаивающее послание находящимся под влиянием многомесячных потрясений рынкам, назвав Израиль "недооцененным".
- 21 июля сообщалось, что Иерусалим требует от разведки РФ прекратить дезинформацию израильского общества.
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