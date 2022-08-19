Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

СБУ разоблачила работника подразделения обеспечения Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины, которого завербовала спецслужба России во время поездки во временно оккупированный Крым еще до 24 февраля.

Следствие установило, что злоумышленник должен собирать разведданные о визитах иностранных делегаций - их количество, содержание официальных и неформальных разговоров.

"Кроме того, он получил задачу изучить возможность установления специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах. Для этого должностное лицо должно было использовать свои служебные полномочия, которые предусматривали допуск и доступ к различным помещениям административного здания", - сообщают правоохранители.

Впрочем, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину он уволился из государственного учреждения. Впоследствии агент пытался трудоустроиться на стратегически важный объект в Житомирской области. В ходе проверки СБУ обнаружили факт вербовки: "Агент добровольно сообщил и подробно рассказал о задачах российских спецслужб".

Следствие продолжается.

В Службе безопасности информируют, что за измену в условиях военного положения наказывают от 15 лет до пожизненного заключения. Впрочем, если подозреваемый не совершил никаких действий врага и добровольно сообщил о фактах привлечения к сотрудничеству, гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности.

Двум руководителям преступных группировок, терроризировавших Украину массовой рассылкой о заминировании, сообщили о подозрении.