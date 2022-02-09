Должен был повлиять на решение НБУ: в Киеве разоблачили на взятке в $5 тыс. топ-менеджера одного из банков

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.



"Согласно материалам следствия, операционный директор одного из столичных банков в сговоре с руководителем адвокатского объединения требовали от представителя частной фирмы $5 тыс. неправомерной выгоды за влияние на принятие решения сотрудниками НБУ о предоставлении указанному обществу разрешительных документов на осуществление деятельности по финансовому лизингу, а также включение общества в соответствующий реестр", - говорится в сообщении.



Отмечается, что при контроле за совершением преступления адвоката и представителя банка задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, при получении второй части неправомерной выгоды на сумму $2,5 тыс.



"Задержанным лицам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в прокуратуре.

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