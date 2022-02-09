Должен был передавать актуальную информацию в сфере обороны: СБУ разоблачила харьковчанина, завербованного спецслужбами РФ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



"Вовлечение харьковчанина в конфиденциальное сотрудничество осуществлялось во время его выезда в Россию на заработки. При этом представители иностранной спецслужбы применяли угрозы и психологическое давление. От гражданина Украины требовали собирать и передавать российским кураторам актуальную информацию в сфере обороны", - говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, российскую спецслужбу интересовали сведения о военных объектах в Харьковской области, их дислокации, численности, личном составе, вооружении, системе охраны и обороны.



Как отмечается, по возвращении Украины на Харьковщину российские спецслужбы требовали выполнения разведывательных задач из-за угроз репрессиями в отношении его оставшихся в РФ родственников.



Сотрудникам СБУ удалось предотвратить передачу представителям страны-агрессора сведений, которые могли нанести ущерб государственной безопасности Украины.



В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 111 (государственное предательство в форме шпионажа) Уголовного кодекса Украины, разоблаченному гражданину Украины уведомлено о подозрении.

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