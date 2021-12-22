Доля цены газа в себестоимости выпечки хлеба выросла с 3-5% до 30%, - эксперт

Об этом он заявил в эфире программы "О деньгах с Александром Морщавкой".



На вопрос ведущего о том, потянут ли небольшие предприятия то, что Нафтогаз выставил цену за тысячу кубов свыше 73 тыс. грн, эксперт ответил: "У нас уже есть пострадавшие. У нас, в первую очередь, пострадала химическая отрасль, для которой природный газ является сырьем для производства удобрений. В себестоимости, еще когда газ был дешевый, он занимал 80%, а сейчас наверняка все 100%. Из 8 химических предприятий, у нас работают только два. Еще некоторые на грани закрытия.В целом отрасль, фактически , неработающая.

выживают предприятия, имеющие собственные запасы газа".



По его словам, некоторые отрасли уже полностью переориентировались, например, цементная промышленность.



"Еще в начале года, когда газ начал дорожать, они полностью перешли на уголь", – сказал Кобаль.



Он добавил, что промышленность будет покупать газ по фактическим ценам.



"Однако они (пекари, - ред.) могут рассчитывать на компенсанторные меры от правительства. Потому что это социально важные отрасли. На самом деле, у них не такие большие потребления. До подорожания в себестоимости выпечки газ составлял 3-5%. Сейчас это все 30%. Не настолько там много газа, чтобы правительство не могло позволить себе меры, чтобы не повышать цену на хлеб", - подытожил эксперт.

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